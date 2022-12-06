الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن لارتكابه حوادث سرقة مركبات
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شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن لارتكابه حوادث سرقة مركبات

شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن لارتكابه حوادث سرقة مركبات

شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن لارتكابه حوادث سرقة مركبات
٠٣:٠٩:٤٠ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت من القبض على مواطن لارتكابه حوادث سرقة مركبات.

المواطن ارتكب حوادث سرقة

وأوضحت أنها ضبطت مواطنًا ارتكب حوادث سرقة تمثلت في سرقة المركبات أثناء وضع التشغيل من مواقع مختلفة.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية والأولية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وقبل أيام، أعلن الأمن العام، عن تمكن شرطة محافظة جدة من القبض على 3 أشخاص لسرقتهم أجهزة إلكترونية وكيابل نحاسية من داخل مرافق عامة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقوفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

فيما قالت الشرطة إنها تمكنت من القبض على 4 أشخاص لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حادثة سلب.

ضبط 3 مواطنين لارتكابهم حادثة جنائية

وأوضحت أنها قبضت على مخالف لنظام الحدود من الجنسية اليمنية، و3 مواطنين لارتكابهم حادثة جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب كيابل كهربائية تم استردادها.

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الكلمات الدلالية:
أجهزة إلكترونية حوادث سرقة سرقة مركبات شرطة جدة كيابل نحاسية

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