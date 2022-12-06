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يبدأ اليوم.. قرار عاجل من قطر تجاه مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين
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يبدأ اليوم.. قرار عاجل من قطر تجاه مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين

يبدأ اليوم.. قرار عاجل من قطر تجاه مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين

يبدأ اليوم.. قرار عاجل من قطر تجاه مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين
١١:٥٦:١٨ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أنها قررت دخول مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها عبر المنافذ الجوية دون اشتراط الحصول على بطاقة «هيا»، وذلك بدءًا من اليوم.

الدخول عبر المنفذ البري سيكون باستخدام الحافلات

وأوضحت، في بيان لها، أن الدخول عبر المنفذ البري سيكون باستخدام الحافلات كما في الأحوال الاعتيادية مع تخصيص مواقف مجانية.

تطبيق خاصية جديدة لبطاقة «هيَّا»

وقبيل انطلاق مسابقة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها قطر، قررت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، تطبيق خاصية جديدة لبطاقة «هيَّا»، تسمح للمشجعين من أنحاء العالم بالدخول إلى قطر، دون اشتراك امتلاك تذاكر مباريات البطولة.

وأكدت أنه سيتعيَّن على المشجعين تأكيد مكان الإقامة فقط، ودفع رسوم الدخول 500 ريال قطري دون الحاجة لشراء تذاكر المباريات.

إعفاء الأطفال أقل من 12 عامًا من الرسوم

ويُعفى من هذه الرسوم الأطفال من عمر 12 عامًا وأقل، ولا يجوز استردادها في حال شراء تذاكر للمباريات بعد صدور البطاقة، حيث تقتصر الرسوم فقط على غير حاملي التذاكر عند تقديم طلب الحصول على بطاقة هيَّا.

بطاقة هيَّا بمثابة تأشيرة دخول إلى قطر

وتعدُّ بطاقة هيَّا بمثابة تأشيرة دخول إلى قطر خلال فترة المونديال، وشرطًا أساسيًا لدخول الملاعب بجانب تذكرة المباراة، كما تسمح لحامليها باستخدام المواصلات العامة والدخول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين مجانًا، والبقاء في قطر حتى شهر يناير 2023م.

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الكلمات الدلالية:
المنافذ الجوية بطاقة هيا دول مجلس التعاون قطر كأس العالم مونديال قطر

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