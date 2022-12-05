مواقيت الصلاة بالمملكة ليوم الثلاثاء .. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 هجرية، الموافق 6 ديسمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:50 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:25
المدينة – 5:30
الرياض – 5:02
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:12
المدينة – 12:13
الرياض – 11:45
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:17
المدينة – 3:13
الرياض – 2:45
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:39
المدينة – 5:33
الرياض – 5:05
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:09
المدينة – 7:03
الرياض – 6:35