بالتفاصيل.. كيفية إنشاء مكالمة فيديو جماعية عبر «واتساب»

تواصل – فريق التحرير:

كشف تطبيق “واتساب” للرسائل المشفرة، عن كيفية إنشاء مكالمة فيديو جماعية عبر المنصة على النحو التالي.

– يمكنك إنشاء رابط مكالمة في واتساب وإرساله، بحيث يتمكن أي شخص يستخدم واتساب من الانضمام إلى مكالمتك بالنقر على الرابط.

– يمكنك إرسال الرابط إلى أي شخص أو مجموعة على واتساب، أو نسخ الرابط ومشاركته بطريقة أخرى.

– المكالمات التي تُجرى باستخدام رابط هي مكالمات مشفرة تمامًا بين الطرفين.

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طريقة إنشاء مكالمة فيديو جماعية عبر واتساب

1- انقر على شاشة المكالمات.

2- انقر على إنشاء رابط مكالمة.

3- حدد نوع المكالمة؛ فيديو أو صوتية.

4- انقر على مشاركة الرابط أو نسخ الرابط وأرسله عبر واتساب أو أي تطبيق آخر.

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تنبيه بخصوص الروابط المستحدمة

سيكون رابط URL مختلفًا ومؤمّنًا في كل مرة تنشئ فيها رابط مكالمة، وسيشتمل على 22 رمزًا تعريفيًا، وبذلك لا يتمكن أي شخص من تخمين روابط مكالماتك.

سيكون من السهل إنشاء رابط مكالمة إذا نسيت الرابط الذي أنشأته، أو فقدته. الرجاء حفظ الرابط الخاص بك إذا كنت تنوي استخدامه مجددًا.

روابط المكالمات مدعومة حاليًا على أنظمة التشغيل iOS وAndroid في شاشة المكالمات. يمكن لأي شخص يمتلك الرابط أن ينضم إلى مكالمتك، فاحرص على عدم مشاركته إلا مع من تثق بهم. يتعذر على المستخدمين المحظورين أن يدخلوا إلى رابط مكالمتك.

وأوضح أن صلاحية الروابط غير المستخدمة تنتهي خلال 90 يومًا.

يمكن لواتساب أيضًا إلغاء الروابط لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمان.

تتوفر روابط مكالمات واتساب حاليًا على الأجهزة المحمولة.