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حساب المواطن: إيقاف الدعم فورًا في 3 حالات واسترداد ما تم صرفه
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حساب المواطن: إيقاف الدعم فورًا في 3 حالات واسترداد ما تم صرفه

حساب المواطن: إيقاف الدعم فورًا في 3 حالات واسترداد ما تم صرفه

حساب المواطن: إيقاف الدعم فورًا في 3 حالات واسترداد ما تم صرفه
٠٢:٥٠:١٣ ص، الأحد، ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، عن الحالات التي يتم فيها وقف الدعم فورًا، والتي تستوجب تطبيق المادة 20.

وأوضح “حساب المواطن”، أن حالات إيقاف الدعم تشمل 3 حالات هى:

1- تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة.

2- إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط.

3- التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك.

المادة 20

تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد عن سنتين، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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