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بيان من «التعليم» قبل ساعات من انطلاق الفصل الدراسي الثاني

بيان من «التعليم» قبل ساعات من انطلاق الفصل الدراسي الثاني

بيان من «التعليم» قبل ساعات من انطلاق الفصل الدراسي الثاني
٠٢:٤٠:٤٧ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم بيانًا قبل ساعات من انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا الأحد، مؤكدة على ضرورة الحضور ليستفيد الطلاب من مراحل تعليمهم.

وقالت “التعليم” في بيانها: يعود طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، إلى مقاعدهم الدراسية غداً الأحد 1444/5/10هـ مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.

‏‎وأضافت: وتتابع وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

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‏‎وأكدت وزارة التعليم على التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.

الكلمات الدلالية:
اخبار التعليم السعودية اليوم الفصل الدراسي الثاني وزارة التعليم

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