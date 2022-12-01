مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تتراجع بـ81 مليار قدم

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تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 81 مليار قدم مكعبة، في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر، مقابل توقعات بهبوط 82 مليار قدم.

أقل عن متوسط 5 سنوات

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.483 تريليون قدم مكعبة، ما يعتبر أقل 89 مليار قدم عن نفس الفترة قبل عام واحد، كما يقل 86 مليار قدم عن متوسط الخمس سنوات.

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تراجع مخزونات النفط الخام 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي

تراجع مخزونات الخام الأمريكي

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط الخام 7.8 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

ارتفاع مخزون البنزين والمقطرات

وذكر التقرير أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.8 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات 4 ملايين برميل، فيما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات يوم الأربعاء، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 3.2 مليون برميل، حسب “أرقام”.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير تراجعت بنسبة 0.2% عند 83.03 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير 1.2% إلى 78.20 دولار.