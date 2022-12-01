الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. سيول كالأنهار تجري في قرى جنوب أملج
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بالفيديو.. سيول كالأنهار تجري في قرى جنوب أملج

بالفيديو.. سيول كالأنهار تجري في قرى جنوب أملج

بالفيديو.. سيول كالأنهار تجري في قرى جنوب أملج
١٠:١٤:١٩ م، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رود مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر تدفق وجريان السيول في قرى وأحياء جنوب محافظة أملج.

وأظهر المقطع، جريان السيول كالأنهار في مشهد مهيب، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الطقس بارد على اجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, إضافة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والاسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة أملج سيول

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