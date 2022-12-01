الذهب يصعد بقوة والدولار يهوي لأدنى مستوى في 3 أسابيع

تواصل – فريق التحرير:

صعدت أسعار الذهب بقوة، اليوم، إلى أعلى مستوى في أسبوعين، في التعاملات الآسيوية، وسط توقعات بتخفيف السياسة النقدية، في حين هوى الدولار لأقل مستوى في ثلاثة أشهر أمام الين الياباني.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1775.77 دولار للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 1788.90 دولار للأوقية.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل، جاذبية المعدن النفيس، وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من 8 % وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020 بحسب “رويترز”.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 22.26 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 % إلى 1038.46 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.6 % إلى 1892.35 دولار للأوقية، حسب “الاقتصادية”.

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الدولار اليوم

تراجع الدولار في أحدث معاملات 1.32% إلى 136.295 ين بعدما هبطت إلى 136.205 ين مسجلة أدنى مستوياتها أمام العملة اليابانية منذ 26 أغسطس.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة من بينها الين واليورو، انخفاضه من جلسة أمس الأربعاء أكثر من 1% فهبط 0.28 % أخرى إلى 105.48، وهوى المؤشر 5.2% في نوفمبر مسجلا أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر أيلول 2010.

وارتفع اليورو 0.39 % إلى 1.04485 دولار ليعاود الاتجاه صوب أعلى مستوى في خمسة أشهر البالغ 1.0497 دولار الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.36% إلى 1.2102 دولار ليقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.2153 دولار.