بالصور.. السيطرة على حريق في مستودع بحي السلي بالرياض

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالرياض من السيطرة على حريق في مستودع بحي السلي، صباح اليوم، فيما لم ترد أي تقارير عن إصابات في الحادث.

وهذا الحريق هو الثاني في أقل من شهرين تقريبًا، إذ أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني الرياض سيطر على حريق في مستودع لإعادة تدوير الورق بحي السلي في سبتمبر الماضي.

وأكدت على حسابها في “تويتر”، أن الحريق الذي شب في مستودع لإعادة تدوير الورق بحي السلي لم يسفر عن أي إصابات.

المديرية تحث الجميع بأخذ الحيطة

وحثت مديرية الدفاع المدني، الجميع بأخذ الحيطة وعدم استخدام التوصيلات الرديئة لتجنب حدوث التماس كهربائي.

وتحت شعار” الوقاية أمان”، شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الالتزام بالاحتیاطات اللازمة عند إشعال النار في الأماكن المخصصة لھا.

وشدد على أن حرق المخلفات الزراعیة للتخلص منھا دون الأخذ بالتدابیر الوقائیة، قد یكون سببًا في توسع الحریق وانتشاره.

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