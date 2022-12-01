خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على الحكم عبر بوابة ناجز

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أعلنت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمة للاعتراض على الحكم عبر بوابة ناجز.

خطوات للاعتراض على الحكم

وأوضحت على حساب العناية بالمستفيدين، أن الاعتراض عبارة عن خدمة إلكترونية تُمكّن المستفيدين من تقديم لائحة اعتراضية على حكم قضائي، حيث يجب توضيح أسباب المعارضة ضمن الطلب، مشيرة إلى أن خطوات الاعتراض على الحكم عبر بوابة ناجز، هي:

1 – الدخول على البوابة وفتح قائمة القضايا.

2 – تحديد القضية المطلوبة.

3 – الضغط على أيقونة الطلبات.

4 – اختيار طلب الاعتراض على الحكم.

5 – تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

في الوقت نفسه، أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن المحامي يعد شريكًا للوزارة في العملية القضائية.

الوزارة لديها رؤية في تأهيل المحامي ودعمه

وأكد أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية.

تطوير التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله

ودعا الوزير، المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحاً أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.

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