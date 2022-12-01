الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
6 أعشاب لتهدئة ضربات القلب.. تعرف عليها
استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على الحكم عبر بوابة ناجز
الأمم المتحدة تدعو لجمع 51.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية للعام المقبل
ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 197 ريالاً
توقعات باستمرار «أوبك» في خفض إنتاج النفط.. والكشف عن السبب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على الحكم عبر بوابة ناجز

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على الحكم عبر بوابة ناجز

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على الحكم عبر بوابة ناجز
١١:٣٤:٠٥ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمة للاعتراض على الحكم عبر بوابة ناجز.

خطوات للاعتراض على الحكم

وأوضحت على حساب العناية بالمستفيدين، أن الاعتراض عبارة عن خدمة إلكترونية تُمكّن المستفيدين من تقديم لائحة اعتراضية على حكم قضائي، حيث يجب توضيح أسباب المعارضة ضمن الطلب، مشيرة إلى أن خطوات الاعتراض على الحكم عبر بوابة ناجز، هي:

1 – الدخول على البوابة وفتح قائمة القضايا.

2 – تحديد القضية المطلوبة.

3 – الضغط على أيقونة الطلبات.

4 – اختيار طلب الاعتراض على الحكم.

5 – تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

في الوقت نفسه، أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن المحامي يعد شريكًا للوزارة في العملية القضائية.

الوزارة  لديها رؤية في تأهيل المحامي ودعمه

وأكد أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية.

تطوير التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله

ودعا الوزير، المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحاً أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.

اقرأ أيضًا:

وزير العدل: إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين الشهر المقبل

الكلمات الدلالية:
بوابة عدلية إلكترونية بوابة ناجز خدمة اليوم للاعتراض على الحكم وزارة العدل

مواد ذات صلة

المزيد
“كورونا”.. وفاة مواطن ثمانيني بالرياض ولا إصابات جديدة

“كورونا”.. وفاة مواطن ثمانيني بالرياض ولا إصابات جديدة

٠٤:٤٤ م، الأحد، ٠١ فبراير ٢٠١٥
“الشورى” يطالب برفع معاشات المتقاعدين

“الشورى” يطالب برفع معاشات المتقاعدين

٠٢:٢٦ ص، الجمعة، ٠٦ فبراير ٢٠١٥
موجز الصباح: تعليق الدراسة في بعض المناطق.. وانهيار حاجز العدل بالطائف

موجز الصباح: تعليق الدراسة في بعض المناطق.. وانهيار حاجز العدل بالطائف

١٠:١٦ ص، الأربعاء، ١٣ أبريل ٢٠١٦
الرياض.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الرياض.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

٠٨:٣٦ م، الأحد، ٢٣ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *