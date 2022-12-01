رابط التقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات لفئة أخصائي غير طبيب، عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* الشروط
– وثيقة التخرج، مُوضَّحٌ فيها التقديرُ العام، والنسبةُ المئوية أو المعدلُ التراكمي، وتاريخ التخرج.
– الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
– شهادة بِرِنْت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
* المجالات
1 – أشعة.
2 – فيزياء طبية.
3 – تصوير ثدي.
4 – جودة صحية.
5 – أشعة علاجية
6 – علاج تنفُّسي.
7 – معلوماتية صحية.
8 – خدمات طبية طارئة.
9 – حوادث وإسعاف.
10 – موجات صوتية.
* مواعيد التقديم على وظائف وزارة الصحة 1444هـ:
بداية التقديم: الخميس 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.
نهاية التقديم: الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م.
* طريقة التقديم
– للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:
– رابط مباشر لبوابة التوظيف الرسمية (اضغط هنا)
– المصدر (اضغط هنا)