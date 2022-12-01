الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
١٠:٢٠:٢٧ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

​أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات لفئة أخصائي​ غير طبيب، عبر بوابة التوظيف​ بوزارة الصحة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* الشروط

– وثيقة التخرج، مُوضَّحٌ فيها التقديرُ العام، والنسبةُ المئوية أو المعدلُ التراكمي، وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

– شهادة بِرِنْت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

* المجالات

1 – أشعة.

2 – فيزياء طبية.

3 – تصوير ثدي.

4 – جودة صحية.

5 – أشعة علاجية

6 – علاج تنفُّسي.

7 – معلوماتية صحية.

8 – خدمات طبية طارئة.

9 – حوادث وإسعاف.

10 – موجات صوتية.

* مواعيد التقديم على وظائف وزارة الصحة 1444هـ:

بداية التقديم: الخميس 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

نهاية التقديم: الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م.

* طريقة التقديم

– للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:

– رابط مباشر لبوابة التوظيف الرسمية (اضغط هنا)

– المصدر (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
البكالوريوس الماجستير بوابة التوظيف وزارة الصحة وظائف شاغرة

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