رابط التقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الصحة لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

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​أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات لفئة أخصائي​ غير طبيب، عبر بوابة التوظيف​ بوزارة الصحة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* الشروط

– وثيقة التخرج، مُوضَّحٌ فيها التقديرُ العام، والنسبةُ المئوية أو المعدلُ التراكمي، وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

– شهادة بِرِنْت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

* المجالات

1 – أشعة.

2 – فيزياء طبية.

3 – تصوير ثدي.

4 – جودة صحية.

5 – أشعة علاجية

6 – علاج تنفُّسي.

7 – معلوماتية صحية.

8 – خدمات طبية طارئة.

9 – حوادث وإسعاف.

10 – موجات صوتية.

* مواعيد التقديم على وظائف وزارة الصحة 1444هـ:

بداية التقديم: الخميس 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

نهاية التقديم: الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م.

* طريقة التقديم

– للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:

– رابط مباشر لبوابة التوظيف الرسمية (اضغط هنا)

– المصدر (اضغط هنا)