أمانة حفر الباطن تطرح 30 وظيفة.. 3 مزايا ومكافآت

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة حفر الباطن بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توفر 30 فرصة تدريبية بمجال المراقبة مجتمعية.

واشترطت الأمانة أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

مراقب مجتمعي (30 فرصة).

الوصف التدريبي:

مراقبة العمليات المختلفة للتحقق من كفاءتها واقتراح التوصيات والإجراءات التصحيحية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال رقابة العمليات عرضها وحفظها.

المهام التدريبية:

إجراء الجولات الرقابية على أنشطة العمليات المختلفة لضمان كفاءة الأعمال والعمليات والقدرة على الوفاء بالالتزامات، ومراجعة البيانات المتعلقة بالعمل وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة.

وضع التوصيات والإجراءات التصحيحية لضمان استقرار العمل وجودة المخرجات، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية، وتحليل التغيرات التنظيمية وتحديد آثارها المستقبلية.

تبادل المعلومات ومناقشة و اللوائح التي تتعلق بتنفيذ نظام العمل مع الجهات المعنية.

تحليل معلومات وبيانات السجلات المتعلقة بأعمال الجهة المختلفة واعتبارها مرجعا أساسيا يتم العودة إليها أثناء حصول أي استشكال وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة برقابة العمليات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

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المزايا:

مكافأة شهرية لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

أوضحت الأمانة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (البحث باستخدام كلمة – امانة محافظه حفرالباطن):(اضغط هنا).

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