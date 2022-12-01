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أمانة حفر الباطن تطرح 30 وظيفة.. 3 مزايا ومكافآت
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أمانة حفر الباطن تطرح 30 وظيفة.. 3 مزايا ومكافآت

أمانة حفر الباطن تطرح 30 وظيفة.. 3 مزايا ومكافآت

أمانة حفر الباطن تطرح 30 وظيفة.. 3 مزايا ومكافآت
٠٣:١٣:٢٧ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة حفر الباطن بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توفر 30 فرصة تدريبية بمجال المراقبة مجتمعية.

واشترطت الأمانة أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

  •  مراقب مجتمعي (30 فرصة).

الوصف التدريبي:

  •  مراقبة العمليات المختلفة للتحقق من كفاءتها واقتراح التوصيات والإجراءات التصحيحية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال رقابة العمليات عرضها وحفظها.

المهام التدريبية:

  •  إجراء الجولات الرقابية على أنشطة العمليات المختلفة لضمان كفاءة الأعمال والعمليات والقدرة على الوفاء بالالتزامات، ومراجعة البيانات المتعلقة بالعمل وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة.
  •  وضع التوصيات والإجراءات التصحيحية لضمان استقرار العمل وجودة المخرجات، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية، وتحليل التغيرات التنظيمية وتحديد آثارها المستقبلية.
  •  تبادل المعلومات ومناقشة و اللوائح التي تتعلق بتنفيذ نظام العمل مع الجهات المعنية.
  •  تحليل معلومات وبيانات السجلات المتعلقة بأعمال الجهة المختلفة واعتبارها مرجعا أساسيا يتم العودة إليها أثناء حصول أي استشكال وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة
  • إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة برقابة العمليات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

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المزايا:

  •  مكافأة شهرية لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
  •  تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
  •  دورات تدريبية إلكترونية.
  • شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

أوضحت الأمانة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (البحث باستخدام كلمة – امانة محافظه حفرالباطن):(اضغط هنا).

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