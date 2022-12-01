البنتاجون يتحدى روسيا.. شحنة «باتريوت» تصل أوكرانيا عبر دولة وسيطة

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قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: إن شحنة صواريخ باتريوت ربما تصل إلى الأراضي الأوكرانية عن دولة ثالثة، لم يسمها.

ستغير قواعد اللعبة

وأورد المسؤول: “نبحث مع الحلفاء في الناتو نشر نظام الباتريوت في أوكرانيا وسيغيّر هذا قواعد اللعبة مع روسيا”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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روسيا تهدد الناتو حال تسليم صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا

مدفيديف يهدد

كان ديميتري مدفيديف،صرح مجددا، أول أمس الثلاثاء، أن تزويد حلف شمال الأطلنطي الناتو، أوكرانيا بمنظومات صواريخ باتريوت، سيجعلها هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.

وقال مدفيديف، عبر حسابه على “تيلجرام”: “إذا قام الناتو كما ألمح ستولتنبرج -أمين عام حلف الناتو- بتزويد عصابات كييف بأنظمة باتريوت رفقة أفراد الناتو، فسيصبحون على الفور هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة.. وآمل أن يفهم العاجزون أعضاء الأطلنطي ذلك”.

بولندا تتخلى عن باتريوت لصالح أوكرانيا

وطلب وزير الدفاع البولندي، في وقت سابق، من ألمانيا، تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ باتريوت أرض جو مخصصة في الأصل لبولندا، وذلك لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وجاء في تغريدة للوزير ماريوس بلاشتشاك: “طلبت من ألمانيا إرسال نظام باتريوت المخصص لبولندا إلى أوكرانيا حيث يمكن نشره على حدودهما الغربية”،