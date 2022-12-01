الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الوجه الآخر لفرنسا.. سرقة الأمتعة من حافلة في وضح النهار (فيديو)
وزارة التعليم الكويتية تمنع هذه اللعبة في مدارسها
6 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. «ضباب» كثيف يعيق الرؤية الأفقية يستمر لساعات
أمانة حفر الباطن تطرح 30 وظيفة.. 3 مزايا ومكافآت
«الرشيد»: تحديث جديد وصل للآيفون IOS16.1.2.. تحسينات أمنية
البنتاجون يتحدى روسيا.. شحنة «باتريوت» تصل أوكرانيا عبر دولة وسيطة

الرئيسية

 /

دولي

 /

البنتاجون يتحدى روسيا.. شحنة «باتريوت» تصل أوكرانيا عبر دولة وسيطة

البنتاجون يتحدى روسيا.. شحنة «باتريوت» تصل أوكرانيا عبر دولة وسيطة

البنتاجون يتحدى روسيا.. شحنة «باتريوت» تصل أوكرانيا عبر دولة وسيطة
٠٣:٠٥:١٦ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: إن شحنة صواريخ باتريوت ربما تصل إلى الأراضي الأوكرانية عن دولة ثالثة، لم يسمها.

ستغير قواعد اللعبة 

وأورد المسؤول: “نبحث مع الحلفاء في الناتو نشر نظام الباتريوت في أوكرانيا وسيغيّر هذا قواعد اللعبة مع روسيا”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

اقرأ أيضا:

روسيا تهدد الناتو حال تسليم صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا

مدفيديف يهدد 

كان ديميتري مدفيديف،صرح  مجددا، أول أمس الثلاثاء، أن تزويد حلف شمال الأطلنطي الناتو، أوكرانيا بمنظومات صواريخ باتريوت، سيجعلها هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.

وقال مدفيديف، عبر حسابه على “تيلجرام”: “إذا قام الناتو كما ألمح ستولتنبرج -أمين عام حلف الناتو- بتزويد عصابات كييف بأنظمة باتريوت رفقة أفراد الناتو، فسيصبحون على الفور هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة.. وآمل أن يفهم العاجزون أعضاء الأطلنطي ذلك”.

بولندا تتخلى عن باتريوت لصالح أوكرانيا

وطلب وزير الدفاع البولندي، في وقت سابق، من ألمانيا، تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ باتريوت أرض جو مخصصة في الأصل لبولندا، وذلك لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وجاء في تغريدة للوزير ماريوس بلاشتشاك: “طلبت من ألمانيا إرسال نظام باتريوت المخصص لبولندا إلى أوكرانيا حيث يمكن نشره على حدودهما الغربية”،

الكلمات الدلالية:
أخبار أوكرانيا البنتاجون الحرب الروسية الأوكرانية تسليم صواريخ باتريوت روسيا تهدد

مواد ذات صلة

المزيد
إثر عمليات الطعن.. 100 حاخام صهيوني يُصدرون فتوى تُحرّم دخول اليهود للأقصى

إثر عمليات الطعن.. 100 حاخام صهيوني يُصدرون فتوى تُحرّم دخول اليهود للأقصى

٠٦:٠١ م، الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٥
الطيران الصهيوني ينتهك الأجواء اللبنانية 

الطيران الصهيوني ينتهك الأجواء اللبنانية 

١١:٤٠ م، الخميس، ٠٣ يوليو ٢٠١٤
«الأحوال المدنية»: العمل مستمر في إجازة عيد الفطر

«الأحوال المدنية»: العمل مستمر في إجازة عيد الفطر

٠٢:٤٩ م، الأحد، ١٢ أغسطس ٢٠١٢
بعد توليه رئاسة الإمارات.. الشيخ محمد بن زايد في 10 معلومات

بعد توليه رئاسة الإمارات.. الشيخ محمد بن زايد في 10 معلومات

٠٢:٥٠ م، السبت، ١٤ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *