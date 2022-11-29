للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– استشاري الطب النفسي Consultant Psychiatrist
المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
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- درجة الطب (MBBS) من كلية الطب المعترف بها.
- درجة العضوية (MRCP) و / أو درجة في Saudi Bored و Arab Board و American Board في الطب النفسي أو مؤهلات معادلة لها معترف بها دوليًا.
- تعد شهادة الزمالة في التخصصات الدقيقة في الطب النفسي لمدة لا تقل عن سنتين في تخصص ذي صلة من مؤسسة معترف بها شرطًا أساسيًا معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- رخصة مهنية سارية المفعول لممارسة الطب في المملكة العربية السعودية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- ست سنوات على الأقل من الخبرة بعد التأهيل الطبي العالي.
- يفضل أن يكون مدربًا وعمل في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو ألمانيا.
- صحة عامة جيدة ، قادرة على العمل لساعات طويلة تحت الضغط ، العزلة وعلى ارتفاعات عالية ، التنقل ، قرب حدة البصر وعدم وجود مشاكل سمعية غير مصححة.
- التدريس: لإظهار المهارات المطلوبة للتدريب التربوي لطلاب الطب والمهن.
- البحث: لإثبات قدرة مثبتة وسجل حافل من المشاركة في البحث المتعلق بالتخصص.
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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