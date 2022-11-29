للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن

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أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– استشاري الطب النفسي Consultant Psychiatrist

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

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درجة الطب (MBBS) من كلية الطب المعترف بها.

درجة العضوية (MRCP) و / أو درجة في Saudi Bored و Arab Board و American Board في الطب النفسي أو مؤهلات معادلة لها معترف بها دوليًا.

تعد شهادة الزمالة في التخصصات الدقيقة في الطب النفسي لمدة لا تقل عن سنتين في تخصص ذي صلة من مؤسسة معترف بها شرطًا أساسيًا معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

رخصة مهنية سارية المفعول لممارسة الطب في المملكة العربية السعودية.

الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

ست سنوات على الأقل من الخبرة بعد التأهيل الطبي العالي.

يفضل أن يكون مدربًا وعمل في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو ألمانيا.

صحة عامة جيدة ، قادرة على العمل لساعات طويلة تحت الضغط ، العزلة وعلى ارتفاعات عالية ، التنقل ، قرب حدة البصر وعدم وجود مشاكل سمعية غير مصححة.

التدريس: لإظهار المهارات المطلوبة للتدريب التربوي لطلاب الطب والمهن.

البحث: لإثبات قدرة مثبتة وسجل حافل من المشاركة في البحث المتعلق بالتخصص.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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