بعد مقتل الشقيقين.. «التعاون الإسلامي» تطالب المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف جرائم الاحتلال

تواصل – واس :

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية وإقدامها اليوم على إطلاق النار وتنفيذ إعدامات ميدانية، راح ضحيتها الشقيقان جواد وظافر ريماوي، ومفيد اخليّل.

وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة النكراء، التي تجسّد سياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.