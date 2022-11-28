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تسرب لمياه المجاري من مجمع تجاري في جدة؟ والمياه الوطنية تتفاعل

تسرب لمياه المجاري من مجمع تجاري في جدة؟ والمياه الوطنية تتفاعل

تسرب لمياه المجاري من مجمع تجاري في جدة؟ والمياه الوطنية تتفاعل
٠٢:٠٨:١٦ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت شركة المياه الوطنية، مع شكاوى تسرب المياه من أحد المجمعات التجارية في مدينة جدة.

وقال مغرد في شكواه: “السلام عليكم بلغت بخصوص تسرب مياه المجاري من احد المجمعات التجاريه بمدينة جده حي الرحاب شارع أم القرى بجوار ممشى الرحاب”.

وجابت الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، بقولها “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ، تم رفغ بلاغ برقم (1877024989) بإذن الله سيتم خدمتك في أقرب وقت”.

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وفي وقت سابق، أعلنت شركة المياه الوطنية إطلاق منصة الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، وذلك بهدف تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاع الحكومي في جميع مناطق المملكة.

ودشّن الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل الرئيس التنفيذي المكلف منصة الشركة للخدمات الحكومية الإلكترونية في حفل حضره عدد من ممثلي القطاعات الحكومية.

واستعرضت الشركة منصتها الإلكترونية التي تمكّن المفوضين في القطاعات الحكومية من متابعة عقاراتها المرتبطة بالخدمة إلكترونياً.

وأوضح أن منصة الخدمات الحكومية تأتي ضمن خطوات تسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحوّل الرقمي والحلول التقنية، وفق رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن المرحلة الأولى لمنصة الخدمات الحكومية تضمنت 12 خدمة، وستمكّن المفوضين بإدارة حسابات الجهة من متابعة جميع العقارات، والاطلاع على عمليات وسجلات الفوترة، ومتابعة الاستهلاك، التحقق من دقة البيانات، ورفع البلاغات، وتقديم الاعتراضات، ومتابعة الطلبات على مدار الساعة.

وأشار إلى أن شركة المياه الوطنية تمكنت من تجويد قنواتها باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المعايير، مبيناً أن منصة الخدمات الحكومية ستقدم الخدمات التي يحتاجها القطاع الحكومي إلكترونياً، وأنها تهدف إلى تعزيز مبدأ التكامل في تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية، بتجارب سهلة وآمنة لجميع المستفيدين.

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