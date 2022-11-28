الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل يمكن تقديم أكثر من طلب لتملك العقار؟ «إحكام» تجيب
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هل يمكن تقديم أكثر من طلب لتملك العقار؟ «إحكام» تجيب

هل يمكن تقديم أكثر من طلب لتملك العقار؟ «إحكام» تجيب

هل يمكن تقديم أكثر من طلب لتملك العقار؟ «إحكام» تجيب
١٠:٥٩:٥٢ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام”، أنه لا يمكن رفع إلا طلب واحد لتملك العقار.

جاء ذلك في رد من منصة إحكام، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية طلب جديد.
وأجابت منصة إحكام في تغريدة عبر “تويتر”، بقولها : “أهلاً بك، يسمح لك برفع طلب تملك واحد عند كل مرة، طاب يومك”.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة إحكام أن فترة استقبال طلبات تملك العقارات، من قبل الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، تنتهي بتاريخ 29 /11/ 2022، أي غدًا الثلاثاء.

وقالت “إحكام”، إنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملك العقارات والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى، مفيدة أنَّه يشترط في جميع طلبات التملُّك:

1 – أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ.

2 – تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.

3 – ألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
4 – أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679 ) في 9 / 11 / 1387هـ.

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تنبيه مهم.. غدًا انتهاء مهلة تقديم طلبات تملك العقارات لدى «إحكام»

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