وظائف بمستشفى قوى الأمن للعمل في الرياض.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

المسجل – طبيب نائب.

المؤهلات والخبرات:

خريج كلية طب معتمدة أو ما يعادلها دوليًا

شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.

الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

التدريب في التخصصات الفرعية أمر مرغوب فيه.

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الخبرة العملية:

الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

خبرة مهنية لا تقل عن سنتين (2) في ممارسة التخصص بعد الحصول على درجة الماجستير.

المعرفة والمهارات المتخصصة:

يجب أن يكون ضليعًا في مجال تخصصه الفرعي.

إتقان اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا هو مطلب أساسي.

مهارات القيادة والاتصال الممتازة.

القدرة على التعامل مع عبء العمل الكبير وتغيير الأولويات والمسؤوليات مستقرة عاطفياً وبصحة بدنية جيدة.