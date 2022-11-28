حزن في سلطنة عمان.. الشرطة تعثر على «الوالدة حميدة» متوفية بعد شهرين من فقدانها

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شرطة سلطنة عمان، العثور على المواطنة العمانية المفقودة /حميدة بنت حمود العامرية، الملقبة بـ”الوالدة حميدة”، وهي مفارقة للحياة عن طريق أحد المواطنين، وتُستكمل اجراءات تسليم جثمانها لذويها.

وقدمت شرطة عمان السلطانية تعازيها لذوي الفقيدة عبر بيان على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما ثمّنت كافة الجهود الوطنية التي قامت بها الفرق التطوعية والمواطنين في عمليات البحث عنها.

وكانت انطلقت منذ 3 أكتوبر الماضي حملة للبحث عن “الوالدة حميدة بنت حمود بن سلطان العامرية”، البالغة من العمر 57 عامًا، وضمت الحملة فرقا تطوعية من عدة ولايات تجمعت في بلدة سيماء العلاية بولاية إزكي، حيث قامت بتمشيط البلدة بشكل كامل مع الأودية والجبال والآبار.

وقد قامت شرطة عمان السلطانية بتسخير عدد من منتسبيها وطيرانها للبحث عن المفقودة، كما قامت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بحملة موسعة شملت الأفلاج والآبار.

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وكانت المفقودة- رحمها الله- تواصلت مع ابنها يوسف بن أحمد بن حمدان الحضرمي الذي قال بأن والدته فقدت منذ يوم الاثنين 3 أكتوبر، أثناء ذهابها لمدرسة القرآن الكريم، وأنها شوهدت آخر مرة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، داعيًا من يجدها أو يعرف معلومات عن مكانها إلى التواصل مع شرطة عمان السلطانية على الرقم 9999 أو 92522959.

وفور إعلان الشرطة العثور عليها مفارقة الحياة، سادت حالة كبيرة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين لها بالرحمة والمغفرة، ولذويها بالصبر والسلوان.