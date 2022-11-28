الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ارتكب جريمة غريبة.. حبس رقيب في الحرس الوطني الكويتي 13 سنة
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»
الفحوصات تُثبت وجود «الزرنيخ» في جسم رئيس جورجيا السابق
بعد مكة المكرمة.. بيان من الأرصاد لسكان المدينة المنورة
«الموارد البشرية» توضح آلية وخطوات تقديم دعوى لتسوية الخلافات العمالية ودياً
تنبيه هام من أمطار على مكة المكرمة.. والدفاع المدني: خذوا حذركم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتكب جريمة غريبة.. حبس رقيب في الحرس الوطني الكويتي 13 سنة

ارتكب جريمة غريبة.. حبس رقيب في الحرس الوطني الكويتي 13 سنة

ارتكب جريمة غريبة.. حبس رقيب في الحرس الوطني الكويتي 13 سنة
٠٦:٢١:١٩ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

 

قضت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الاثنين، بحبس رقيب يعمل في الحرس الوطني 13 سنة وحبس شريكه 10 سنوات عن تهمة الاستيلاء على أسلحة وذخيرة تعود للحرس الوطني وبيعها لآخرين.

وكانت الحادثة وقعت قبل قرابة عامين ونصف العام، واتهم بها 17 شخصا إضافة إلى الضابط.

ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما رقيب في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار بها.

اقرأ أيضًا:

حيلة شيطانية.. تهريب المخدرات في حلويات الأطفال بالكويت

وبدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية في سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة.

 

الكلمات الدلالية:
الكويت تجارة أسلحة حبس رقيب رقيب بالحرس الوطني

مواد ذات صلة

المزيد
«الهيئة» تكلِّف أكثر من ألفي عضو ميداني بالعمل خلال العيد بجميع المناطق

«الهيئة» تكلِّف أكثر من ألفي عضو ميداني بالعمل خلال العيد بجميع المناطق

٠٥:٣٣ م، الأثنين، ٠٤ يوليو ٢٠١٦
الآن.. أمطار رعدية على الدمام والظهران والجبيل (صور)

الآن.. أمطار رعدية على الدمام والظهران والجبيل (صور)

١٠:٤١ م، الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠١٥
«الفالح»: سلطنة بروناي مستعدة لتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط

«الفالح»: سلطنة بروناي مستعدة لتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط

١٢:١٢ ص، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠١٧
تعرف على السيارة الأقل سعراً في العالم

تعرف على السيارة الأقل سعراً في العالم

٠٧:٠٢ م، الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *