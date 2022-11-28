ارتكب جريمة غريبة.. حبس رقيب في الحرس الوطني الكويتي 13 سنة

تواصل- فريق التحرير:

قضت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الاثنين، بحبس رقيب يعمل في الحرس الوطني 13 سنة وحبس شريكه 10 سنوات عن تهمة الاستيلاء على أسلحة وذخيرة تعود للحرس الوطني وبيعها لآخرين.

وكانت الحادثة وقعت قبل قرابة عامين ونصف العام، واتهم بها 17 شخصا إضافة إلى الضابط.

ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما رقيب في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار بها.

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وبدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية في سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة.