«الموارد البشرية» توضح آلية وخطوات تقديم دعوى لتسوية الخلافات العمالية ودياً

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية تقديم دعوى لتسوية الخلافات العمالية ودياً.

جاء ذلك في رد من الوزارة، على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم برفع شكوى على العمل منذ شهرين ولم استلم مستحقاتي وطريقة رفع الشكوى صعب ما الحل؟”.

وأجابت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، بقولها “أهلاً بك , محمد ، إنه يمكن تقديم دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية بسهولة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

خطوات تنفيذ الخدمة:

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية (بوابة الأفراد إذا كان المدعي فرد – بوابة المنشآت إذا كان المدعي منشأة)

يتم اختيار خدمة التسوية الودية -رفع دعوى

يقوم المستخدم بتعبئة الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى (بيانات المدعي، مكتب التسوية التابعة له الدعوى، بيانات المدعى عليه، بيانات العمل) ملاحظة: يتم مطابقة الاختصاص المكاني بحسب مقر العمل ومكتب التسوية التابعة له الدعوى الذي تم اختياره.

يقوم المستخدم باختيار موضوع الدعوى

يقوم المستخدم بإرفاق المستندات المطلوبة

يقوم المستخدم باختيار الموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى

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يقوم المستخدم بمراجعة الطلب

يتم الضغط على زر الارسال

يتم مراجعة الطلب من قبل المختصين

في حال رفض الطلب يمكن معرفة أسباب الرفض عن طريق خدمة الدعاوى الخاصة بي في الخدمات الالكترونية

يتم ارسال الرسائل النصية والبريد الالكتروني لجميع أطراف الدعوى في حال قبول الدعوى

تم ارسال رسائل تبليغ بتفاصيل موعد الجلسة لجميع أطراف الدعوى

إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى ويحق له فتحها مره أخرى مالم تتجاوز 21 يوم عمل

إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة ويحدد موعد جلسة أخرى

إذا تكرر عدم حضور المدعى عليه يتاح نقل خدمات المدعي (الأجنبي) دون موافقة صاحب العمل الحالي وتتم إحالة الدعوى الى المحاكم العمالية.

في حال التوصل الى صلح يتم تحرير محضر الصلح وإتاحة طباعته عن طريق خدمة الدعاوى الخاصة بي في الخدمات الالكترونية

في حال عدم الاتفاق يتم تحويل الدعوى للمحاكم العمالية ملاحظة: (سيتم تحديد مواعيد الجلسات لاحقاً من قبل وزارة العدل) وتعتبر الدعوى منتهية لدى التسوية الودية.

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مراجعة قوانين العمل

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية، أنها تراجع قوانين العمل بصفة دورية لزيادة الوظائف.

جاء ذلك في حسابها الخاص بدعم المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردا على اقتراح لأحد المواطنين.

واقترح المواطن إقرار إجازة اليومين للقطاع الخاص مع تعديل ساعات العمل في خطوة تقضي على البطالة بشكل أكبر.

وردت الوزارة عليه قائلة: «ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السـوق للاستثمارات المحلية والدولية».

وأضافت: «تم طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة». والثلاثاء، قال وزير الموارد البشرية، المهندس أحمد الراجحي، إن نسبة البطالة الكلية حوالي 5.5%، مضيفًا: «بطالة السعوديين وصلت إلى رقم تاريخي لم نحققه منذ 20 سنة».

وأضاف في كلمته بمنتدى الرياض الاقتصادي: بالنسبة للسعوديين وصلت النسبة إلى 9.7% ومكملين للوصول إلى 7% وهو وعد من وعود الرؤية.

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