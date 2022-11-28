الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الفحوصات تُثبت وجود «الزرنيخ» في جسم رئيس جورجيا السابق
بعد مكة المكرمة.. بيان من الأرصاد لسكان المدينة المنورة
«الموارد البشرية» توضح آلية وخطوات تقديم دعوى لتسوية الخلافات العمالية ودياً
تنبيه هام من أمطار على مكة المكرمة.. والدفاع المدني: خذوا حذركم
وزير النقل: مطار الملك سلمان الدولي سيكون مركزًا اقتصاديًا متطورًا
البيئة: طرح فرص استثمارية مهمة في محافظة خليص بـ«مكة»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الفحوصات تُثبت وجود «الزرنيخ» في جسم رئيس جورجيا السابق

الفحوصات تُثبت وجود «الزرنيخ» في جسم رئيس جورجيا السابق

الفحوصات تُثبت وجود «الزرنيخ» في جسم رئيس جورجيا السابق
٠٦:٠٨:٥٥ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات:

أظهرت الفحوصات المخبرية وجود معدن الزرنيخ في جسم رئيس جورجيا السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، إلى جانب معدن الزئبق.

وقال محامي ساكاشفيلي، شالفا خاشابوريديز، في تصريحه- حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية- : ” لم نستلم فحص الأظافر حتى اللحظة، لكن الجهات الطبية أخبرتنا هاتفيا بوجود مادة الزرنيخ في جسم ساكاشفيلي، ونحن بانتظار الحصول على نتائج الفحوصات المخبرية اليوم”.

 

يذكر أن خبراء وأطباء أجانب أجروا بطلب من ديوان المظالم الجورجي، في وقت سابق، فحوصات لحالة ساكاشفيلي الصحية، ومن ضمنها فحوصات السموم المتراكمة، وتم تجهيز التقرير النهائي، لكن لم يعلن عنه بعد.

 

وأفادت والدة ساكاشفيلي ومحاموه، بوجود نسبة عالية من المعادن السامة في جسمه، بما فيها الزئبق.

 

وفي شهر مايو خضع ساكاشفيلي للعلاج في إحدى العيادات الطبية في تبليسي، إثر إضرابه عن الطعام في السجن لفترة طويلة.

 

وأفاد نشطاء حقوق الإنسان في وقت سابق أن حالة ساكاشفيلي ساءت منذ دخوله العيادة، وفقد 20 كيلوغراما من وزنه.

 

وأفادت عائلته، أن الأطباء شخصوا حالته بـ 17 تشخيصا مختلفا، و أن عضلات ذراعه اليسرى أصيبت بالضمور، ولم يستبعد تشخيصه بأكثر من 30 مرضا مختلفا، بما فيها الخرف والسل.

 

اعتقل ساكاشفيلي في جورجيا في الأول من أكتوبر 2021 على خلفيات قضايا جنائية، واتهم بقتل المصرفي، ساندرو جيرجفلياني، وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي، وحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات.

 

وصرح رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، بأن ساكاشفيلي سيقضي حكمه كاملا في السجن.

الكلمات الدلالية:
الزرنيخ تسمم رئيس جورجيا سجن رئيس جورجيا

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات بأمطار ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

توقعات بأمطار ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

١١:٠٣ ص، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٦
الجزائر.. مقتل 14 جندياً في هجوم مسلح بمنطقة القبائل

الجزائر.. مقتل 14 جندياً في هجوم مسلح بمنطقة القبائل

٠٤:١٥ م، الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠١٤
هل يجوز للمسافر ذبح أضحية في بلده وأخرى بالبلد التي سافر إليها؟ “الخثلان” يوضح

هل يجوز للمسافر ذبح أضحية في بلده وأخرى بالبلد التي سافر إليها؟ “الخثلان” يوضح

٠٨:٣٦ ص، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
المطيري: إيران اخترقت “جماعة الحوثي” فكراً وثقافة ومنهجاً ومذهباً

المطيري: إيران اخترقت “جماعة الحوثي” فكراً وثقافة ومنهجاً ومذهباً

٠٤:٢٣ م، الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *