الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه هام من أمطار على مكة المكرمة.. والدفاع المدني: خذوا حذركم
وزير النقل: مطار الملك سلمان الدولي سيكون مركزًا اقتصاديًا متطورًا
البيئة: طرح فرص استثمارية مهمة في محافظة خليص بـ«مكة»
ارتفاع طفيف في أسعار النفط.. و«برنت» يصل لـ85 دولارًا للبرميل
وزير العدل: إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين الشهر المقبل
لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث القانونية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تنبيه هام من أمطار على مكة المكرمة.. والدفاع المدني: خذوا حذركم

تنبيه هام من أمطار على مكة المكرمة.. والدفاع المدني: خذوا حذركم

تنبيه هام من أمطار على مكة المكرمة.. والدفاع المدني: خذوا حذركم
٠٥:٤٢:٢٢ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة– جدة- رابغ-الطائف-الجموم-الكامل-خليص-الليث-القنفذة-العرضيات-أضم–ميسان) من اليوم الإثنين إلى بعد غد الأربعاء.

فيما أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وتشمل الأجزاء الساحلية.

تكون السحب الرعدية الممطرة

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة على الأجزاء الشمالية مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى المترين والنصف مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، تصل إلى مائج مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر

الكلمات الدلالية:
الارصاد السعودية اليوم طقس السعودية مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
سلطنة عمان تسمح بدخول جميع مواطني الخليج دون تأشيرة

سلطنة عمان تسمح بدخول جميع مواطني الخليج دون تأشيرة

٠٣:٤٠ م، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
إعلان الوظائف التعليمية للرجال خلال أيام.. وبدء التقديم على «سلم الموظفين» للنساء

إعلان الوظائف التعليمية للرجال خلال أيام.. وبدء التقديم على «سلم الموظفين» للنساء

٠٤:٠٨ م، السبت، ٢٢ أغسطس ٢٠١٥
«الداخلية»: استشهاد 4 رجال أمن إثر تعرض نقطة تفتيش أمنية لإطلاق نار بعسير

«الداخلية»: استشهاد 4 رجال أمن إثر تعرض نقطة تفتيش أمنية لإطلاق نار بعسير

١٠:٤٥ م، الخميس، ١٩ أبريل ٢٠١٨
شرطة مكة تكشف ملابسات التحرش بفتيات في الطائف.. وتتوصل للمتهمين

شرطة مكة تكشف ملابسات التحرش بفتيات في الطائف.. وتتوصل للمتهمين

٠٧:٥٧ م، الثلاثاء، ٠٥ فبراير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *