الجثامين تفضح انتصارات «الحوثي» الكاذبة.. سقوط 9 من قياداته في يوم واحد

تواصل- فريق التحرير:

كشف تشييع جثامين مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن التي تنظم يوميًا في المحافظات عن الخسائر الفادحة التي يتكبدونها وسط محاولات للتكتم عليها.

وارتفع قتلى قيادات المليشيا إلى 9 أمس الأحد، بينهم ضابطان ينتحلان رتبة “عقيد” وذلك بمعارك مع قوات الشرعية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لمليشيات الحوثي، أن المليشيات أجرت عديد عمليات التشييع لقتلاها في عدة محافظات يمنية منهم 9 قتلى شيعتهم في أمانة العاصمة وحدها وتمنحهم رتبا عسكرية مختلفة وذلك خلال يوم واحد.

ونشرت مليشيات الحوثي الانقلابية في وسائل إعلامها قائمة بأسماء القتلى الذين زعمت أنهم قتلوا في معركة الدفاع عن مشروعها منهم 2 قياديات برتبة “عقيد”، و2 برتبي “رائد” و “نقيب”، و5 برتب “ملازم”.

اقرأ أيضًا:

الحوثي ينهار.. مقتل 6 من قيادات المليشيا الإرهابية في صنعاء

ومن بين الانقلابيين القتلى المدعوان “وليد مشعفل” و”شايف عمر الوعري” اللذان ينتحلان رتبة “عقيد”، إلى جانب “عبدالرحمن مرشد العديني” و “زين العابدين علي القرعي”، ينتحلان رتبتي “رائد” و”نقيب”.

ورغم التكتم الشديد لمليشيات الحوثي على خسائرها البشرية إلا أن عمليات التشييع التي تنظمها يوميا في المحافظات على غرار حزب الله تفضح الثمن العسكري الكبير الذي تدفعه إثر تصعيدها الميداني بالجبهات.