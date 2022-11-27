الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مواطن بحوزته 341 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في عسير
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القبض على مواطن بحوزته 341 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في عسير

القبض على مواطن بحوزته 341 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في عسير

القبض على مواطن بحوزته 341 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في عسير
٠٣:٤٩:١٣ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دوريات الأمن بمحافظة محايل أنها تمكنت من القبض على مواطن بحوزته 341 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أنه ضبطن المواطن بحوزته 341 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وسلاحًا ناريًا مخبأة داخل مركبته.

وأكدت أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيق.

القبض على مقيم نَقَل مخالفين لنظام أمن الحدود

وقبل أيام، أعلنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير، أنها تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السودانية لنقله مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لإيوائه في شقة سكنية مستأجرة من قبله بإقامة مزورة 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في محافظة خميس مشيط، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.

15 سنة سجنًا وغرامة مليون ريال.. عقوبة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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الكلمات الدلالية:
أقراص مخالفة تنظيم التداول الطبي شرطة عسير عسير

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