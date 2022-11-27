سقوط طائرة مقاتلة مصرية ونجاة طاقمها

تواصل – وكالات:

أعلن المتحث باسم الجيش المصري، سقوط طائرة مقاتلة أثناء أحد الأنشطة التدريبية. ونجا طاقم الطائرة، فيما لم تحدث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة، وفقًا للمتحدث.

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سقوط الطائرة بإحدى مناطق التدريب

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان مقتضب، إنه “في إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية، اليوم الأحد الموافق 27 / 11 / 2022، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فنى ونجاة طاقمها دون حدوث أى أضرار بمنطقة سقوط الطائرة”.

وأضاف المتحدث العسكري، أنه جاري إتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة. ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل إضافية تتعلق بنوع الطائرة أو مكان سقوطها.

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ثاني حادث خلال عامين

وفي أكتوبر 2020، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن سقوط طائرة مقاتلة ومصرع قائدها في إحدى مناطق التدريب.

وذكرت “الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة” على “فيسبوك” أنه “فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب ما أسفر عن استشهاد قائدها”.

وأضافت أنه “جارى تحديد سبب سقوط الطائرة”، دون مزيد من التفاصيل.