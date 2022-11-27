الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خبير طقس يتوقع حالة وسمية سادسة على هذه المناطق ويكشف موعدها
سقوط طائرة مقاتلة مصرية ونجاة طاقمها
بالفيديو.. طبيب يروي تفاصيل ولادة زوجته داخل الحرم النبوي.. ويصف لحظة تلقيه الخبر
بالصور..عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» في حماية الاحتلال
خفض أسعار الإنترنت 20 بالمائة في دولة عربية
برعاية خادم الحرمين.. «موهبة» تنظم المؤتمر العالمي الثاني للإبداع في ديسمبر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

احتجاجات إيران.. الأمن يقتل 105 أشخاص في المناطق الكردية خلال شهر

احتجاجات إيران.. الأمن يقتل 105 أشخاص في المناطق الكردية خلال شهر

احتجاجات إيران.. الأمن يقتل 105 أشخاص في المناطق الكردية خلال شهر
٠١:٥٠:٤١ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف ممثل مهاباد في البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده أن الأمن الإيراني قتل خلال الثلاثين يومًا الماضية 105 أشخاص في المناطق الكردية أثناء الاحتجاجات غربي البلاد.

تظاهر طلاب جامعة فارابي في قم

وتلبية لدعوات التظاهر، نظم طلاب جامعة فارابي في قم مظاهرة، منددين بقمع السلطات للاحتجاجات والاعتقالات التعسفية التي طالت طلاب الجامعة كذلك.

وحسب «إيران إنترناشيونال»،فقد تظاهر طلاب جامعة العلم والثقافة في العاصمة الإيرانية طهران، مرددين هتافات منددة بـ«جرائم وانتهاكات.. الموت لولاية الفقيه».

عزل أستاذ جامعي شارك في المظاهرات

فيما أعلن الأستاذ الجامعي ورئيس مركز تعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها في جامعة بهشتي بطهران، محمد راغب، أنه تم عزله من رئاسة المركز وقطع راتبه الشهري لعدم حضوره في الصفوف الدراسية، ولمشاركته في التجمعات الطلابية.

وفي تحقيق أجرته «فرانس 24» كشف عن العثور على أدلة تظهر أن الخراطيش التي تصنعها شركة «شديت» الإيطالية الفرنسية، قد أطلقت من البنادق التي يستخدمها القامعون ضد المتظاهرين الثوريين في إيران.

اقرأ أيضًا:

جامعات إيران تنتفض في وجه نظام الملالي للشهر الثالث

في الوقت نفسه، أعرب عدد متزايد من الإيرانيين المقيمين عن قلقهم من قيام جهات تابعة للنظام الإيراني بتهديدهم ومراقبتهم وحتى مطاردتهم إلى منازلهم بعد مظاهرات في المدن الكندية.

الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران المناطق الكردية طهران مظاهرات طلابية مهاباد

مواد ذات صلة

المزيد
«طيران التحالف» يستهدف المجمع الحكومي في معقل الحوثيين بـ صعدة

«طيران التحالف» يستهدف المجمع الحكومي في معقل الحوثيين بـ صعدة

٠٩:٠٨ ص، الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠١٥
تجنبًا للتسمم.. لا تتناول البطاطس ذات اللون الأخضر

تجنبًا للتسمم.. لا تتناول البطاطس ذات اللون الأخضر

٠٩:٤٨ ص، الأحد، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
فيديو .. شاهد عيان لـ «تواصل»: مجهول يضرم النار في جهاز «ساهر» على طريق «تبوك – حقل»

فيديو .. شاهد عيان لـ «تواصل»: مجهول يضرم النار في جهاز «ساهر» على طريق «تبوك – حقل»

١٢:٥٨ م، الأربعاء، ٠٩ أغسطس ٢٠١٧
780 معلماً ومعلمة يضعون آلية جديدة لحركة النقل في الرياض

780 معلماً ومعلمة يضعون آلية جديدة لحركة النقل في الرياض

٠٩:٢٩ ص، الأثنين، ٢٠ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *