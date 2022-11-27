احتجاجات إيران.. الأمن يقتل 105 أشخاص في المناطق الكردية خلال شهر

تواصل – فريق التحرير:

كشف ممثل مهاباد في البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده أن الأمن الإيراني قتل خلال الثلاثين يومًا الماضية 105 أشخاص في المناطق الكردية أثناء الاحتجاجات غربي البلاد.

تظاهر طلاب جامعة فارابي في قم

وتلبية لدعوات التظاهر، نظم طلاب جامعة فارابي في قم مظاهرة، منددين بقمع السلطات للاحتجاجات والاعتقالات التعسفية التي طالت طلاب الجامعة كذلك.

وحسب «إيران إنترناشيونال»،فقد تظاهر طلاب جامعة العلم والثقافة في العاصمة الإيرانية طهران، مرددين هتافات منددة بـ«جرائم وانتهاكات.. الموت لولاية الفقيه».

عزل أستاذ جامعي شارك في المظاهرات

فيما أعلن الأستاذ الجامعي ورئيس مركز تعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها في جامعة بهشتي بطهران، محمد راغب، أنه تم عزله من رئاسة المركز وقطع راتبه الشهري لعدم حضوره في الصفوف الدراسية، ولمشاركته في التجمعات الطلابية.

وفي تحقيق أجرته «فرانس 24» كشف عن العثور على أدلة تظهر أن الخراطيش التي تصنعها شركة «شديت» الإيطالية الفرنسية، قد أطلقت من البنادق التي يستخدمها القامعون ضد المتظاهرين الثوريين في إيران.

اقرأ أيضًا:

جامعات إيران تنتفض في وجه نظام الملالي للشهر الثالث

في الوقت نفسه، أعرب عدد متزايد من الإيرانيين المقيمين عن قلقهم من قيام جهات تابعة للنظام الإيراني بتهديدهم ومراقبتهم وحتى مطاردتهم إلى منازلهم بعد مظاهرات في المدن الكندية.