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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إن هناك «حالة جوية» مرتقبة على المملكة تشهد أمطارًا غزيرة إلى متوسطة تبدأ غدًا وتنتهي الخميس.

الأجواء اليوم ماتعة ومستقرة

وأضاف في تصريحات لـ «برنامج اليوم»، أن الأجواء اليوم ماتعة ومستقرة على محافظة جدة ودرجات الحرارة تميل إلى الاعتدال، وتبقى الأجواء مستقرة على معظم أنحاء المملكة.

درجة الحرارة تصل إلى 10 درجات في المناطق الشمالية

وأشار إلى تشكل بعض السحب على المرتفعات الجنوبية الغربية، ومرتفعات جازان الشرقية ومرتفعات منطقة عسير، حيث تكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيًا، أما المناطق الشمالية فأجواؤها مستقرة وتميل درجات الحرارة بها إلى البرودة حيث تصل درجة الحرارة الصغرى في بعض المناطق إلى أقل من 10 درجات، وفي الرياض تكون درجة الحرارة 14 درجة مئوية.

حالة مطرية غزيرة تبدأ غدًا على هذه المناطق

وتوقع أن تشهد المملكة حالة مطرية غزيرة تبدأ على المناطق الشمالية، لا يستبعد معها جريان السيول، على تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة السواحل وشمال محافظة جدة.

رسالة إلى مطاردي الأمطار وأصحاب الماشية

وفي رسالة إلى مطاردي الأمطار وأصحاب الماشية، مع الحالة الجوية المرتقبة غدًا، طالب بعدم إلقاء أنفسهم في التهلكة والبعد عن مناطق الأمطار الغزيرة ومنحدرات السيول، مطالبًا الجميع بمتابعة أخبار الطقس التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد على مدار الساعة.

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