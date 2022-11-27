الجيش الأوكراني: إصابة 100 جندي روسي وتدمير عشرات الآليات العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني، أنه تمكن من إصابة 100 جندي روسي بجروح وتدمير عشرات قطع العتاد والآليات جراء قصفه لمنطقة ميليتوبول.

قصف خطوط إمداد روسيا بين القرم وخيرسون

وأوضح أنه يواصل قصف خطوط إمداد روسيا بين القرم ومواقعهم على ضفة نهر دينيبر في خيرسون، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تواصل بناء تحصيناتها على الضفة اليمنى لنهر دينيبر في خيرسون.

وكشف وزير الطاقة السابق إيفان بلاتشكوف، أن أوكرانيا تعاني من نقص في المعدات اللازمة لدعم نظام الطاقة، وأنه لا توجد محولات قوية في الاحتياط، وقد يستغرق إنتاج وحدات جديدة حوالي ستة أشهر.

وأضاف أن أوكرانيا لديها مشاكل كبيرة للغاية مع المعدات اللازمة لصيانة نظام الطاقة، حيث تم بالفعل استخدام جميع المعدات الاحتياطية، وأنه لن يكون من الممكن أيضًا شراء هذه المعدات من بلدان أخرى الأمر الذي ينطبق بشكل خاص على المحولات القوية غير الاحتياطية.

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وأشار إلى أن مثل هذه الوحدات يتم تصنيعها لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، وبعضها يصل إلى نصف عام.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أنظمة إطلاق صواريخ جراد في خاركيف وإسقاط 3 مسيرات واعتراض 4 صواريخ هيمارس بخيرسون، وتدمير مستودع ذخيرة لمنظومة هيمارس تابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيا، مؤكدة إحباط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمان بدونيتسك.