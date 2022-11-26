9 وفيات.. حادث مروع على طريق الرين الرياض يسفر عن وفاة عائلة كاملة

تواصل- فريق التحرير:

شهد طريق الرين الرياض، حادث تصادم مروع بين مركبتين، أسفر عن 9 وفيات ومصابين، بينهم عائلة من محافظة رجال ألمع مكونة من الأب والأم وخمسة من الأبناء وخادمة من الجنسية الفلبينية، بينما نجا أحد الأبناء.

وفي التفاصيل، فقد تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض في الساعة 04:29 من صباح أمس الجمعة، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق الرين وادي الدواسر بين سيارتين تقلان عددًا من الركاب بالقرب من هجرة النميص.

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 6 فرق إسعافية، وعقب وصول أول فرقة للموقع وبعد عملية الفرز للحالات تبين وجود 9 حالات وفاة وإصابتين بين المتوسطة والطفيفة.

وعلى إثر الحادث، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقِلت الحالات إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رنية العام، حيث نجا أحد أبناء العائلة فقط.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من الحادثة، داعين للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولأهلهم بالصبر والسلوان.