صورة صادمة من صنعاء.. نساء يبحثن عن الطعام وسط أكوام القمامة

تواصل – وكالات:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لنساء يمنينات يبحثن عن الطعام وسط أكوام القمامة، مما أثار سخطًا واسعًا ضد الحوثيين الذين يتجاهل قادتهم معاناة اليمنيين مع حرمانهم من الحصول على أبسط الحقوق.

وجاءت الصورة التي التقطت في منطقة شميلة جنوب صنعاء وفجرت غضبًا واسعًا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وسط الظروف المعيشية القاهرة وتفشي الفقر والجوع في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في اليمن، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

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تحذيرات أممية

يأتي هذا بالتزامن مع توالي التحذيرات الأممية بأن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية حملت الحوثيين مرارًا مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية لاسيما في العاصمة اليمنية، جراء وقف رواتب الموظفين، فضلاً عن احتكار العديد من التجارات، وبيع النفط والوقود في السوق السوداء، ناهيك عن التلاعب بأسعار السلع الغذائية والفساد، وعرقلة أعمال المنظمات الإغاثية .

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إطلاق النار وباستمرار الرحلات الجوية

في المقابل، تلتزم الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي بدفع الرواتب، ووقف إطلاق النار وباستمرار الرحلات الجوية ودخول سفن المشتقات النفطية إلى الموانئ “طالما أن ذلك يؤدي إلى تخفيف الأزمة على المواطنين”، بحسب ما أكد مؤخراً وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الصيف الماضي أن القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على العاملين في المجال الإنساني وتحركاتهم تسببت في إعاقة وصول أغلب المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في البلاد خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حينها، أن من إجمالي 532 حادثة تقييد وصول للمساعدات الإنسانية، أبلغ عنها الشركاء في المجال الإنساني، خلال الفترة (أبريل، مايو، يونيو) من العام الجاري، تم تسجيل 89 في المائة منها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.