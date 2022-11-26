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بعد السيول التي اجتاحتها والأضرار.. «أمانة جدة» تعلن عن بيان مرتقب اليوم
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بعد السيول التي اجتاحتها والأضرار.. «أمانة جدة» تعلن عن بيان مرتقب اليوم

بعد السيول التي اجتاحتها والأضرار.. «أمانة جدة» تعلن عن بيان مرتقب اليوم

بعد السيول التي اجتاحتها والأضرار.. «أمانة جدة» تعلن عن بيان مرتقب اليوم
٠٥:٣٠:٣٠ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أن كافة المشاريع المتعلقة بتصريف مياه الأمطار ستخضع لتقييم من أمانة جدة.

وأضاف في تصريحات نقلتها “عكاظ”: “المشاريع ساهمت في تحجيم الأضرار لاسيما أن الأمطار كانت بنسبة 3 أضعاف ما وقع في سيول جدة قبل 11 عاما، إذ وصلت إلى 182 مليمترا الخميس الماضي، حيث تواصل هطول الأمطار لمدة ٨ ساعات متواصلة”.

وقال إن العمل في الميدان لا يزال متواصلا، مؤكدًا أن الأمانة ستصدر بيان مرتقب يوضح كافة تفاصيل الحالة المطرية ونتائجها ميدانيا.

وشهدت جدة واحدة من أكثر الأيام صعوبة أول أمس، حين سقطت كميات هائلة وغزيرة من الأمطار تسببت في إعاقة الحركة المرورية وتضرر سيارات كثيرة، ورغم ذلك وقف رجال المرور بشجاعة يتصرفون بحزم وينظمون حركة السيارات في الشوارع.

انتهاء الحالة المطرية على جدة

أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة المطرية على جدة، بعد 24 ساعة من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان سيول جارفة أغرقت الشوارع والطرقات وعطلت الحركة في حالة مطرية غير مسبوقة.

جدة سجلت أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد

وأكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة ، حيث استمرت حوالي 8 ساعات، من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 2 مساءً، مبيناً أنها أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 ملمتر على جنوب المحافظة.

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة والحذر

فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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