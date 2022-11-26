بعد منع كاميرات في بريطانيا.. أمريكا تحظر شركات صينية

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قالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، إنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي، المصنعة لأجهزة المراقبة، وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة، وشركة هيتيرا للاتصالات.

السيطرة على شركات صينية

ولجأت واشنطن إلى هذه الخطوة للسيطرة على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، وسط مخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأمريكيين.

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إجراءات لحماية الشعب الأمريكي

قالت رئيسة لجنة الاتصالات الاتحادية، جيسيكا روز نوورسيل: “هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأميركي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وامتنع “هواوي” عن التعليق، بيتدنما أصدرت هيكفيجن بيانا قالت فيه إن “منتجاتها لا تهدد الأمن الأمريكي”.

وأضافت: “هذا القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الاتحادية لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأميركي، لكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضررا وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، والسلطات المحلية، والمناطق التعليمية، والمستهلكين الأفراد، لحماية أنفسهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم”.

كما شددت على أنها “ستواصل خدمة العملاء الأميركيين بالامتثال الكامل للقوانين الأمريكية، حسب “سكاي نيوز عربية”.