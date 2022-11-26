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لحمَلة مختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في جهة حكومية
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لحمَلة مختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في جهة حكومية

لحمَلة مختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في جهة حكومية

لحمَلة مختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في جهة حكومية
٠٤:٥٩:٢٤ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن.

وفيما يلي الوظائف الشاغرة والشروط الخاصة بها:

المسميات الوظيفية:

خبير تخطيط وإدارة الشبكات.
أخصائي تكاليف.
مستشار المشروع.
قائد القطار الرئيسي.
أخصائي تسويق خدمات الشحن.
قائد فريق الصيانة.

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عن الشركة :

الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة بتاريخ 25 ربيع الثاني 1427هـ (2006)، لتكون مظلة إدارية تدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية السعودية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها، وتتولى الشركة مسؤوليات تشغيل شبكة الخطوط الحديدية بجميع مرافقها وإدارتها بالكفاءة اللازمة.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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