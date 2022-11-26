بيان «الصحة» حول إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 77 حالة ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء “الصحة” اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 825,402 حالة، من بينها 3089حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 52 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

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وتابع البيان: في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 812,856حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9457 حالة وفاة.