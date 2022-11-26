السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بيان «الصحة» حول إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة
بعد سيول جدة.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم السبت
منها مكة وعسير.. «الأرصاد» ينبه إلى أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء
«حساب المواطن» يُحذر: حذف حسابك يتطلب الانتظار 30 يومًا للتسجيل مرة أخرى
وبيان عاجل.. استهداف قوات التحالف في قاعدة أمريكية في سوريا بالصواريخ
في ثالث خسارة أسبوعية.. النفط يهبط عند التسوية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بيان «الصحة» حول إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة

بيان «الصحة» حول إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة

بيان «الصحة» حول إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة
٠١:٠٠:٤١ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 77 حالة ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء “الصحة” اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 825,402 حالة، من بينها 3089حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 52 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: تسجيل 42 إصابة جديدة بكورونا و 90 حالة شفاء

وتابع البيان: في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 812,856حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9457 حالة وفاة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اخبار السعودية اليوم كورونا وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
أمير الكويت يدعو أمير قطر إلى احتواء التوتر

أمير الكويت يدعو أمير قطر إلى احتواء التوتر

١٠:٤٢ م، الأثنين، ٠٥ يونيو ٢٠١٧
التوصل لأول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا (فيديو)

التوصل لأول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا (فيديو)

٠٧:٢٠ م، الأحد، ١٧ يناير ٢٠٢١
عسير.. طالب يثير الرعب بسلاح «رشاش» داخل مجمع تعليمي في «تثليث» (فيديو)

عسير.. طالب يثير الرعب بسلاح «رشاش» داخل مجمع تعليمي في «تثليث» (فيديو)

٠٢:٤٢ ص، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦
حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

٠٧:٢٤ ص، الخميس، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *