بهذه الأيام.. «الأرصاد» ينبه إلى أمطار غزيرة على مكة والمدينة وتبوك

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نوَّه المركز الوطني للأرصاد بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين -بمشيئة الله- على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك و”أجزائها الساحلية”.

الأمطار تشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية

وأوضح المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن الأمطار تشمل أيضاً مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية داعيًا الجميع إلى الانتباه والتقيد بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة معلومات الطقس عبر المركز الذي يعمل على مدار الساعة للموافاة بآخر المستجدات.

انتهاء الحالة المطرية على جدة

وفي وقت سابق، أعلن المركز انتهاء الحالة المطرية على جدة، بعد 24 ساعة من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان سيول جارفة أغرقت الشوارع والطرقات وعطلت الحركة في حالة مطرية غير مسبوقة.

جدة سجلت أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد

وأكد أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة ، حيث استمرت حوالي 8 ساعات، من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 2 مساءً، مبيناً أنها أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 ملمتر على جنوب المحافظة.

الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة

وأوضح أن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م؛ والتي بلغت حينها 111 ملمتر؛ كما سجلت في 2011م 90 ملمتر؛ مشيراً إلى فرصة استمرارية هطول الأمطار -بمشيئة الله- حتى صباح اليوم الجمعة؛ ثم تنحصر الحالة؛ وسيقوم المركز بإعداد التقارير الإلحاقية للظواهر الجوية المحتملة على مناطق المملكة، مؤكداً مدى التعاون والتنسيق المبكر من قبل الجهات المختلفة ذات العلاقة؛ وفقاً للآلية المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية.

استمرار الحالة على مكة وعسير وجازان

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الخامسة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة وعسير وجازان والكويت وشمال الشرقية وجنوب المدينة بأمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد مع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على وسط وشرق وشمال المملكة.

الدفاع المدني يطالب الجميع بتوخي الحيطة والحذر

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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