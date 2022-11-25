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اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
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اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
١٢:١٢:١٠ ص، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت 2 جمادى الأولى 1444هجرية، الموافق 26 نوفمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:44 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة اليوم السبت 2 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:

 

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 5:19

المدينة – 5:24

الرياض – 4:55

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:08

المدينة – 12:09

الرياض – 11:41

 

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:16

المدينة – 3:12

الرياض – 2:44

 

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:38

المدينة – 5:33

الرياض – 5:04

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:08

المدينة –  7:03

الرياض – 6:34

 

الكلمات الدلالية:
الدمام الصلوات الخمس العصر المدينة المنورة تبوك مكة مواقيت الصلاة

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