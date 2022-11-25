شاهد.. تدميرٌ للسيارات وإتلافٌ للطرق جراء الأمطار الغزيرة بجدة

تواصل – فريق التحرير:

نشرت فضائية “الإخبارية”، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “تويتر” يوضح الأضرار المصاحبة للأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جدة يوم أمس.

ويظهر المقطع، الأضرار التي أصابت الشوارع والسيارات نتيجة للأمطار الغزيرة التي بلغت خلال 6 ساعات 179 ملم، متجاوزة كمية الأمطار المسجلة عام 2009م، حسب المركز الوطني للأرصاد.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الدفاع المدني للجميع.. تجنبوا لمس هذه الأشياء عند هطول الأمطار

إغلاق طريق مكة – جدة

وقررت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاق طريق (مكة – جدة) السريع، وعدة طرق منها طريق الحرمين، وكذلك بعض الأنفاق بالمحافظة، بشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت من الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة والكهرباء أثناء هطول الأمطار، أو ارتفاع منسوب المياه حولها.

اقرأ أيضًا:

متحدث المركز الوطني للأرصاد: الحالة المطرية على جدة سجلت أعلى كمية أمطار وفقا لمحطات الرصد

تسجيل حالتي وفاة

وأعلن الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة على “تويتر”، الخميس، تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، جرّاء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة جدة.

ونقل الحساب عن متحدث في الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قوله: “تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة”.