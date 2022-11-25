مشاهد مؤسفة لعشرات السيارات جرفتها السيول في جدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة أمس، وتحولت إلى سيول، في عدة أزمات، أبرزها انجراف عشرات السيارات في مياه السيول.

تكومت على جانب الطريق

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، عشرات السيارات التي تكدست في مشهد مؤسف، إثر السيول.

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سيول هادرة في الشوارع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول الهادرة في أحياء محافظة جدة، بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة.

وأظهر مقطع فيديو، جريان سيل هادر في أحد شوارع محافظة جدة، أشبه بنهر جار من شدة تدفق المياه، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفها البلاد والعباد.

مواعيد يساعد بتنظيم المرور

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مواطنا يقف في وسط طريق عامة بجدة، ويسهم في تنظيم الكثافة المرورية في مفترق الطريق.

وقرر الرجل تنظيم المرور، حين وجد كثافة عالية من السيارات والمركبات التي تحاول أن تحتمي من الأمكار الغزيرة التي هطلت أمس على جدة.