الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تداعيات خطيرة».. «بوتين» يحذر من عواقب وخيمة على أسواق النفط
للمرة الثانية في أقل من شهر..«التخصصي» ينجح في نقل وزارعة قلب من الإمارات إلى الرياض
تطور مفاجئ.. بولندا تتخلي عن صواريخ باتريوت لصالح أوكرانيا
قوات الاحتلال تصيب العشرات من الطلاب الفلسطينيين في طولكرم
أمانة جدة تعلن حالة الاستنفار القصوى .. ماذا يحدث؟
تحديث جديد يصل تطبيق «سناب شات».. تعرف على مزاياه (فيديو)

الرئيسية

 /

محليات

 /

أمانة جدة تعلن حالة الاستنفار القصوى .. ماذا يحدث؟

أمانة جدة تعلن حالة الاستنفار القصوى .. ماذا يحدث؟

أمانة جدة تعلن حالة الاستنفار القصوى .. ماذا يحدث؟
٠٨:٣٣:١٤ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

واصلت أمانة محافظة جدة مجهوداتها عبر خططٍ ميدانية على نطاق 16 بلدية فرعية ومراكز الإسناد؛ معلنة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها بمشاركة نحو 2564 عاملا وموظفا ونحو 960 آلية ومعدة؛ تساندهم فرق العمل لرفع آثار الأمطار.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي؛ أن العملٍ جارٍ على مدار الساعة ضمن الخطط المعتمدة لموسم الأمطار الحالي؛ التي تشهدها المحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ وقد بدأت التحضيرات قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية باشرت سحب مياه الأمطار من أماكن التجمعات التي لا يوجد بها تصريف، ورفع بعض المخلفات من الطرق لتسهيل حركة المرور داخل المحافظة؛ مشدداً على أهمية تتبع التنبيهات التي تطلقها الجهات الحكومية من المركز الوطني للأرصاد والفعاع المدني ومركز الأزمات والكوارث.

اقرأ أيضًا:

مشهد لم تره من قبل.. السيول تحول السيارات في شوارع جدة لسفن تجرفها الأمواج
وحذر من ترك الأطفال يلعبون في تجمعات مياه الأمطار، داعياً إلى الابتعاد عن مصادر الكهرباء من أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب مياه الأمطار، وتجنب مواقع تجمعات مياه الأمطار واختيار الطرق البديلة المستخدمة، والتبليغ عن تجمعات المياه بالاتصال على هاتف البلاغات والطوارئ 940.

الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الجوية الارصاد الجوية الانذار المبكر الحالة المطرية الطقس الان جدة جدة الآن جدة الطقس سيول جدة طقس جدة متحدث أمانة جدة

مواد ذات صلة

المزيد
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)

أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)

٠٦:٠٦ م، الأحد، ١٧ يناير ٢٠٢١
استبدال مخالفات ساهر بشرائح تصاعدية للغرامات

استبدال مخالفات ساهر بشرائح تصاعدية للغرامات

٠٤:٢٨ ص، الخميس، ١٢ سبتمبر ٢٠١٣
أمطار خفيفة تعم العاصمة المقدسة.. ولا بلاغات

أمطار خفيفة تعم العاصمة المقدسة.. ولا بلاغات

٠٢:٥٦ م، الجمعة، ٢١ نوفمبر ٢٠١٤
مخالفات وتجاوزات في اليوم الأول لتطبيق «القيمة المضافة».. تعرف عليها

مخالفات وتجاوزات في اليوم الأول لتطبيق «القيمة المضافة».. تعرف عليها

٠٨:٢١ ص، الثلاثاء، ٠٢ يناير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *