قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس الأركان العامة اليمني

تواصل- واس:

استقبل معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة، اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن صغير حمود عزيز.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجهود المستمرة من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في عملية إعادة الأمل وسير العمليات العسكرية والإنسانية الجارية في اليمن.

كما تم خلال اللقاء، عرض إيجاز عن الموقف الحالي لمناقشة الخطط العملياتية المستقبلية حسب ما يقتضيه الموقف الراهن، واستعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

يأتي اللقاء، في إطار التنسيقات والدعم المستمر من دول التحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية والجيش الوطني اليمني.