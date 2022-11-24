صحة جدة ترفع جاهزيتها تحسبًا لاستقبال الحالات الطارئة الناتجة عن الأمطار

تواصل – فريق التحرير

أعلنت صحة جدة، رفع جاهزيتها تحسبًا لاستقبال الحالات الطارئة الناتجة عن الأمطار.

وقالت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن القرار يأتي تحسبًا لاستقبال الحالات الطارئة الناتجة من الأمطار التي تشهدها المحافظة في الوقت الحالي.

وشهدت مدينة جدة، اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها، وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

وقال متحدث الأرصاد: إنه تم رفع درجة الحالة إلى تحذير، حيث يشهد شمال جدة هطول أمطار غزيرة.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمطار المتساقطة على المدينة، بمشاركة للفيديوهات والصور المعبرة عن الحالة المطرية والأجواء الشتوية الرائعة التي تحتفي بها جدة الآن.

ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع

وفي حي الحمرة جنوب جدة، تساقطت الأمطار بكثافة، وارتفع منسوب مياه الأمطار في شوارع أحياء أخرى ما أدى إلى توقف الحركة في بعض الشوارع.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏كما أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

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