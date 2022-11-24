عاجل.. مركز إدارة الأزمات والكوارث بمكة يهيب بالجميع تجنب هذه الأنفاق

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مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار وجريان السيول، أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة أنه يهيب بالجميع تجنب عدد من الأنفاق.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه نظرًا للحالة المطرية القوية، وتعرض المنطقة لأمطار رعدية وسيول جارفة وحالة من الطقس المتقلب، فإنه ينبه إلى تجنب الأنفاق التالية:

1 – الجامعة في اتجاه الشمال.

2 – الأمير ماجد مع فلسطين كامل.

3 – الملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال.

4 – الملك عبدالله مع طريق المدينة باتجاه الغرب.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على مكة

فيما أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل «جدة والشعيبة»، حتى الساعة 3 مساءً.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏كما أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

هطول أمطار رعدية غزيرة على 6 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم.

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