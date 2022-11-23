مصرع وإصابة 19 في انفجارين بمحطتي حافلات بالقدس المحتلة

تواصل – وكالات:

هز انفجاران مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 18 اخرين بجروح وصفت بأنها تتراوح ما بين المتوسطة والخطيرة.

ووقع الانفجار الأول في محطة حافلات على أحد مداخل القدس الغربية الرئيسة، فيما وقع الثاني بعد نحو 20 دقيقة في حي راموت في القدس الغربية.

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تفاصيل الانفجارين

وترجح التحقيقات الأولية، أن شخصًا وصل إلى محطة للحافلات في منطقة “جفعات شاؤول” قرابة الساعة السابعة صباحًا بواسطة دراجة كهربائية، ووضع عبوة مفخخة انفجرت وأدت إلى سقوط العديد من المصابين بينهم 4 بحالات خطيرة وحرجة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، وقوع انفجار ثان قرب “مفترق راموت” عند مدخل القدس المحتلة. وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال إصابة 3 أشخاص بالشظايا وصفت بالطفيفة.

وبحسب التقارير الأولية، فإن الانفجار عبارة عن عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد حيث كانت محطة الحافلات تعج بالمسافرين والجنود. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

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استنفار في صفوف الاحتلال

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أغلقت شوارع رئيسة بمدينة القدس، في أعقاب الانفجارين.

وأضافت أن الشرطة شددت إجراءاتها العسكرية في محيط مكان الانفجار، كما نشرت عناصرها في مناطق مختلفة بالقدس، فضلاً عن نصب الحواجز، وإغلاق المداخل الرئيسة المؤدية إلى المدينة.

وأظهرت لقطات كاميرات الأمن، بثها موقع “إن 12” الإخباري الإسرائيلي، لحظة وقوع الانفجار الأول مع تصاعد سحابة مفاجئة من الدخان من محطة الحافلات. وعرض التلفزيون لقطات حطام متناثرة في الموقع الذي طوقته قوات خدمة الطوارئ.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط وتبحث عن الشخص الذي وضع العبوة الناسفة.

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