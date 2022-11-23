تطبيق جديد يمنح الأطفال والمراهقين تجربة مصرفية لا مثيل لها

تواصل – فريق التحرير

طورا باحثان تطبيقا جديدا يمنح الأطفال والمراهقين تجربة مصرفية لا مثيل لها.

ويوفّر تطبيق «Edfundo» إمكانية إدارة الأموال للأطفال والمراهقين، وأنشأه معلّمان يقيمان في دبي، وهما سيمون وينغ وأندرو توارد.

وبحسب «سي إن إن»، يمنح التطبيق الأطفال والمراهقين تجربة مصرفية لا مثيل لها تساعدهم على إدارة أموالهم منذ سن مبكرة.

الأول من نوعه

ويقول توارد إن تطبيق «Edfundo»، الذي أُطلق عام 2022، هو أول تطبيق للتكنولوجيا المالية في العالم يلبّي احتياجات الأطفال.

ويعد التطبيق بمثابة ثورة تكنولوجية في الأنظمة المالية، إلا أنه يجب أن يكون استعمال الأطفال له في البداية تحت المراقبة حتى يحقق الهدف منه، وخشية التعرض للسرقة إذ ما تسربت بياناتهم.

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