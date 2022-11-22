ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 252 قتيلاً

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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم، أن حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا ارتفعت إلى 252 قتيلًا، مع الكثير من الجرحى.

مقتل 252 قتيلاً وأكثر من 300 مصاب

وأكد حاكم محافظة”جاوة الغربية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب مدينة سيانجور بالمحافظة إلى 252 قتيلاً على الأقل وأكثر من 300 مصاب.

وأفاد راديو شبكة «تشانيل نيوز آشيا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن عمال الإنقاذ يبذلون قصارى جهودهم من أجل الوصول إلى الأشخاص الذين لازالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال، حيث حذر حاكم المحافظة من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين، وأضاف أن معظم الضحايا من الأطفال حيث إنهم كانوا في مدارسهم وقت وقوع الزلزال.

العديد من القتلى لقوا حتفهم جراء انهيار المباني

وحسب «رويترز»، فقد أكد رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية دويكوريتا كرناواتي – في بيان، إن العديد من قتلى الزلزال لقوا حتفهم جراء انهيار المباني.

تضرر آلاف المنازل

وأوضح أن العشرات لقوا مصرعهم وأصيب المئات بجروح في زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة جاوة، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، فيما تضررت آلاف المنازل.

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