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وفاة 4 وإصابة 27 بانفجار إسطوانة غاز بدولة عربية
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وفاة 4 وإصابة 27 بانفجار إسطوانة غاز بدولة عربية

وفاة 4 وإصابة 27 بانفجار إسطوانة غاز بدولة عربية

وفاة 4 وإصابة 27 بانفجار إسطوانة غاز بدولة عربية
٠٣:١٣:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بانفجار أسطوانة غاز في قسم داخلي للطلبة بمحافظة دهوك.

وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة اللازمة، ونقل الإصابات للمستشفى لتلقي العلاج.

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وأوضح المقدم بيوار عبد العزيز مسؤول إعلام الدفاع المدني في دهوك: “اندلع حريقا في قسم داخلي للطلبة في دهوك نتيجة انفجار منظومة غاز”.

وأضاف المسؤول العراقي: “أسفر الانفجار عن وفاة أربعة أشخاص بينهم رائد في شرطة النجدة وشرطي واثنان من المواطنين، وجرح 27 آخرين”.

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الكلمات الدلالية:
اسطوانة غاز العراق انفجار دهوك

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