الكويت.. عفو أميري عن 5 جرائم

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أمس مرسوما، بشأن عفو خاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين الكويتيين، بعد ساعات محدودة من موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو الخاص.

وتفصيلا، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أنه بناء على المرسوم الأميري، واستكمالا لملف العفو عن المواطنين الكويتيين، وإعمالا لأحكام المادة 75 من الدستور.

وقد نصت المادة الأولى من المرسوم على أن “يعفى عفوا خاصا من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن 5 جرائم وقعت خلال الفترة من تاريخ 16/11/2011 ولغاية تاريخ 31/12/2021».

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وأضاف أن المادة الثانية من هذا المرسوم نصت على أنه: «تشرف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية، على تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ويفرج عنهم فورا»، وفقا لصحيفة “الأنباء الكويتية”.

وأوضح الوزير أن هذه اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل لمباشرة أعمالها.

وجاء في بيان مركز التواصل الحكومي ان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة أول أمس برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على مشروع مرسوم بالعفو الخاص، وذلك استكمالا للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بشأن ملف العفو عن أبنائه المواطنين وإعمالا لأحكام المادة 75 من الدستور.

كما نوه أن مشروع مرسوم العفو الخاص سيكون عن جرائم محددة طبقا للاشتراطات المنصوص عليها في مواد الدستور، على أن يتم رفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

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