الرابط والشروط.. وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة، للمواطنين في عدّة تخصصات للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

1 – أخصائي صوتيات ومرئيات

* المؤهلات والخبرة:

– شهادة الدبلوم ويفضل درجة البكالوريوس في تخصص إنتاج تلفزيوني أو إعلام.

– خبرة 3 سنوات لحملة شهادة الدبلوم، مع إجادة استخدام الأجهزة والتقنية في نفس المجال، وإجادة الحاسب الآلي.

2 – أخصائي محتوى رقمي

* المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات أو ما يعادلها، ويفضل ماجستير في تقنيات التعليم.

خبرة سنتين في المجال، وخبرة في مجال التدريب الإلكتروني، وأن يكون جيدًا في مهارات اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة وقراءة.

* عن المركز

يذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

* طريقة التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).